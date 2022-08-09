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Общество9 августа 2022 16:02

Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин объяснил, почему еще никто не приступал к проектированию Соборной мечети в Казани

По его словам, тут есть свои особенности
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Будущая мечеть должна будет единовременно вмещать до 10 тысяч верующих.

Будущая мечеть должна будет единовременно вмещать до 10 тысяч верующих.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что участок под будущую Соборную мечеть уже расчистили, ее построят месте бывшего парка аттракционов «Кырлай», и выбран ее архитектурный эскиз, к работе настоящего проекта так никто и не приступил.

Как объяснил на пресс-конференции глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин, это происходит из-за того, что до сих пор идет документальное оформление самого земельного участка.

Дело в том, что по его краю проходит дренажная система, которая собирает стоки со стороны Центра семьи «Казан», а также со стороны улицы Декабристов. В итоге проектирование начнут оттуда. И, в первую очередь, будет решен вопрос о том, как спрятать ливневку совсем под землю, чтобы все было эстетически красиво.

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