Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин объяснил, почему еще никто не приступал к проектированию Соборной мечети в Казани

Будущая мечеть должна будет единовременно вмещать до 10 тысяч верующих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что участок под будущую Соборную мечеть уже расчистили, ее построят месте бывшего парка аттракционов «Кырлай», и выбран ее архитектурный эскиз, к работе настоящего проекта так никто и не приступил.

Как объяснил на пресс-конференции глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин, это происходит из-за того, что до сих пор идет документальное оформление самого земельного участка.

Дело в том, что по его краю проходит дренажная система, которая собирает стоки со стороны Центра семьи «Казан», а также со стороны улицы Декабристов. В итоге проектирование начнут оттуда. И, в первую очередь, будет решен вопрос о том, как спрятать ливневку совсем под землю, чтобы все было эстетически красиво.

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