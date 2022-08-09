В Чувашии решили в 16 раз увеличить размер компенсации за питание беременных и детей

Так, например, данной льготой в республике смогут воспользоваться 370 беременных женщин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот вторник, 9 августа, на заседании президиума штаба по поддержке устойчивости экономики Чувашии в условиях санкционного давления, в частности, было заявлено о разработке проекта новых мер поддержке населения.

Согласно ему, в республике будет повышен размер ежемесячной денежной компенсации для обеспечения питанием по заключению врачей беременных, кормящих матерей и детей в возрасте от 2 до 3 лет.

Она вырастет в 16 раз. Со 100 до 1,6 тысячи рублей для беременных и кормящих матерей, и с 70 до 1,3 тысячи рублей для детей.

- В итоге данной льготой смогут воспользоваться 370 беременных женщин и 360 детей в возрасте от 2 до 3 лет, - сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram