В казанском ЖК «Мелодия» до 30 августа строители сдадут проблемный дом

Полностью решить проблему обманутых дольщиков в городе планируют в 2023 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проблемный дом ЖК «Мелодия» на улице Габишева будет сдан до 30 августа. Это решит вопрос 182 обманутых дольщиков, сообщил на пресс-конференции глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

В частности, доме уже проведена опрессовка систем тепло- и водоснабжения и идут работы по благоустройству территории.

После того, как этот объект сдадут в эксплуатацию, в Казани останется только один проблемный дом №3 на улице Гареева в ЖК «Золотая середина». После его постройки, конец которой запланирован на первый квартал 2023 года, будет решена проблема 282 обманутых дольщиков.

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