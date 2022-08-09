В Бугульме мужчина всю ночь пролежал в яме с мазутом, увязнув в нем по горло

Та самая яма с мазутом. Фото: МЧС Татарстана

Рано утром в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Бугульме на производственной базе, расположенной по адресу: ул.Нефтяников, 31, в яме с мазутом тонет мужчина. Он находился там всю ночь. Его крики о помощи услышал случайный прохожий, который вызвал спасателей.

- Он уже завяз по горло. Расстояние от ближайшей пожарно-спасательной части было всего три километра, - отметили в МЧС Татарстана.

Спасатели смогли быстро доехать до тонущего в нефтепродуктах 32-летнего мужчины и вытащить его из ямы. От медпомощи спасенный отказался.

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