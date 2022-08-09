В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний Алексей Уськин из Чувашии

Местные жители гордятся своим односельчанином. Фото: МБОУ "Бичурга-Баишевская СОШ"

Стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец Чувашии Алексей Уськин. С молодом человеком простились 8 августа в его родном селе Бичурга-Баишево в Шемуршинском районе, сообщается на официальной странице школы в соцсети, которую он некогда закончил.

Известно, что Алексей рос в многодетной семье и рано лишился отца. В школе парень учился хорошо и был активистом. Получив аттестат, он поступил в чебоксарский электромеханический колледж, после которого отправился в армию, где решил служить по контракту.

- Мы гордимся что у нас есть такие герои, настоящие мужчины и наши защитники. Алексей, ты навсегда останешься в наших сердцах, - пишут односельчане молодого человека в соцсетях.

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