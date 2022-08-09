В Казани первая развязка при реконструкции Мамадышского тракта обойдется в 3 миллиарда рублей

Проект работ уже готов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря ни на что, Мамадышский тракт в Казани будет реконструирован. Уже готов проект первой транспортной развязки – новой дороги от улицы Лумумбы до улицы Космонавтов с узлом на двух уровнях.

Она будет проложена от администрации Советского района города, вдоль небоскреба «Лазурные небеса», здания ипподрома и автовокзала «Восточный», после чего соединится с Мамадышским трактом. При этом новая трасса будет проложена над улицей Космонавтов – там построят путепровод.

В общей сложности на всем этом участке организуют девять автобусных остановок и тротуары с велодорожками, а также возведут три подземных перехода для пешеходов.

Стоимость строительства новой дороги на данный момент эксперты «БИЗНЕС Online» оценили в три миллиарда рублей.

Отметим, что вторую развязку, по данным издания, проектируют на перекрестке Мамадышского тракта с улицей Рахлина. Там планируют расширить проезжую часть до четырех полос.