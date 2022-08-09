В Пестречинском районе утонул неоднократно судимый мужчина

Труп всплыл днем 9 августа.
Фото: МЧС Татарстана
Около 12 часов дня во вторник, 9 августа, жители села Шали Пестречинского района обнаружили в озере тело мужчины. Оно находилось на поверхности воды в двух метрах от берега. Очевидцы сами достали его на сушу и вызвали на место экстренные службы.
Погибшим оказался 49-летний неоднократно судимый мужчина, который злоупотреблял алкоголем. Причиной случившейся с ним трагедии могло стать купание в необорудованном для этого месте.
- К слову, на дамбе плотины метровыми буквами на двух языках написано «су коену тыела» и «купание запрещено». К сожалению, даже столь явный запрет мужчину не остановил, - говорят в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
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