На базе отдыха «Райский берег» под Набережными Челнами произошел пожар

Огонь удалось оперативно потушить. Причины возгорания пока неизвестны. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

9 августа рано утром – в 6.51, в экстренные службы поступила информация о том, что в Тукаевском районе под Набережными Челнами произошел пожар на территории частной базы отдыха «Райский берег», сообщает МЧС Татарстана.

По словам очевидцев, столб черного дыма был виден за несколько километров. Пожарные прибыли на базу отдыха, которая располагается на берегу реки Кама, и установили, что горит частный дровяник.

- В 7.35 было зафиксирована ликвидация открытого горения. Пострадавших нет, - отметили в МЧС Татарстана.

Причину возникновения возгорания дровяника теперь устанавливают сотрудники Госпожнадзора.

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