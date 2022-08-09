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Происшествия9 августа 2022 13:36

В Чувашии задержали иностранца, в автомобиле которого было шесть килограммов наркотиков

По информации правоохранителей, злоумышленник намеривался сбыть запрещенные вещества на территории республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейским Чувашии поступила информация о том, что в республику направляется оптовый наркокурьер из Ярославской области. Злоумышленник надеялся сбыть запрещенные вещества, но был задержан автоинспекторами в Порецком районе. Под капотом автомобиля, которым управлял 39-летний иностранец, было обнаружено около шести килограммов синтетических наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по региону. В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого на время расследования.

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