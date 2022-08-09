В Чебоксарах пьяный парень решил пострелять из окна по птицам, а попал - в женщину

По факту произошедшего организована полицейская проверка. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 8 августа 38-летняя жительница Чебоксар шла по улице Дементьева, когда из окна многоэтажки в нее выстрелил неизвестный. Пуля оцарапала прохожей щеку и задела плечо. Женщина поспешила в больницу, а после - в полицию.

Правоохранители быстро выяснили, из какого окна был произведен выстрел и наведались в эту квартиру. Дверь им открыл пьяный 20-летний парень. Он не стал отрицать свою вину и спорить. Признался, что от скуки решил пострелять из окна по птицам из пневматического пистолета. Прохожую, якобы, не заметил.

- По данному факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы, - сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.

Ранее проблем с законом молодой человек не имел.

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