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Происшествия9 августа 2022 12:40

В Чебоксарах пьяный парень решил пострелять из окна по птицам, а попал - в женщину

В квартире молодого человека был обнаружен пневматический пистолет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту произошедшего организована полицейская проверка.

По факту произошедшего организована полицейская проверка.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 8 августа 38-летняя жительница Чебоксар шла по улице Дементьева, когда из окна многоэтажки в нее выстрелил неизвестный. Пуля оцарапала прохожей щеку и задела плечо. Женщина поспешила в больницу, а после - в полицию.

Правоохранители быстро выяснили, из какого окна был произведен выстрел и наведались в эту квартиру. Дверь им открыл пьяный 20-летний парень. Он не стал отрицать свою вину и спорить. Признался, что от скуки решил пострелять из окна по птицам из пневматического пистолета. Прохожую, якобы, не заметил.

- По данному факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы, - сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.

Ранее проблем с законом молодой человек не имел.

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