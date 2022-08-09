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Общество9 августа 2022 13:01

70% дворов Йошкар-Олы нуждаются в ремонте

Чтобы восстановить их городу не хватало денег
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Работы уже начались по адресу: улица Степана Разина, 82 и 84. Фото: администрация Йошкар-Олы

Работы уже начались по адресу: улица Степана Разина, 82 и 84. Фото: администрация Йошкар-Олы

Стало известно, что 70% дворов Йошкар-Олы нуждаются в ремонте. Ситуация настолько плачевна, что в некоторые из них даже невозможно заехать. Это признают и местные власти.

Так, по словам мэра города Евгения Маслова, причина проблемы все это время крылась в недофинансировании. Собственных средств столице Марий Эл на проведение благоустройства территорий не хватало.

Теперь же на помощь Йошкар-Оле из бюджета республики было направлено 140 миллионов рублей. И работы уже начались во дворах домов №82 и №84 на улице Степана Разина. На данный момент подрядчик установил там бортовой камень и уложил часть нового асфальта.

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