В Нижнекамском районе число погибших от отравления в канализации увеличилось до трех

Выжил только один из четверых пострадавших, сейчас он находится в реанимации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на все усилия врачей, в больнице скончался еще один пострадавший от отравления сероводородом в канализации села Каенлы Нижнекамского района. Всего в результате произошедшего погибли три человека. Четвертый выживший сейчас, по данным Минздрава Татарстана, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в этот вторник утром на улице Интернациональная рабочий спустился в канализационный колодец для его расчистки. Там мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Его напарник бросился к нему на помощь, но также внутри колодца упал без чувств. Водитель привезший рабочих не мог оставить их умирать и попытался их вытащить. Однако тоже потерял сознание. Вслед за ним всех спасти решил местный житель. Его постигал такая же участь.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили наружу пострадавших. К сожалению, медики «скорой» тут же констатировали смерть двух из них. Выживших же срочно доставили в больницу.

Поданному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Согласно предварительной информации, спустившиеся в канализационный колодец отравились сероводородом, при них не было необходимых средств защиты.

Прокуратура также начала свою проверку, в ходе которой сотрудники надзорного ведомства дадут правовую оценку действиям должностных лиц по соблюдению требований охраны труда.

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