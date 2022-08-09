Из-за «Ночного велофеста» в Казани ограничат движение по центральным улицам

Автомобилистам стоит заранее продумывать свой маршрут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью с 13 на 14 августа в Казани будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц. Причина этого - проведение традиционного «Ночного велофеста», который стартует от площади 1 Мая, сообщают власти города.

Схема перекрытия дорог. Фото: мэрия Казани

Так, 13 числа с 22:00 до 22:30 будет перекрыта улица Кремлевская (от Кремлевской, 1 до Чернышевского), с 20:00 до 23:00 - площадь 1 Мая и Ивановский спуск (в направлении площади Тысячелетия), с 21:30 до 22:30 - улица Чернышевского (от Чернышевского, 9 до Дзержинского,7) и улица Дзержинского (от Чернышевского до Батурина), с 21:30 до 22:40 - улица Батурина (от Миславского до Кремлевской набережной) и улица Большая Красная (от Миславского до Батурина), с 21:30 до 23:00 - площадь Тысячелетия (от Право-Булачной до Кремлевской дамбы), Кремлевская дамба (до Декабристов) и улица Декабристов (от Кремлевской дамбы до Сибгата Хакима).

Вместе с тем с 22:00 13 августа до 0:00 14 августа будет ограничено движение по улице Сибгата Хакима (от Декабристов до Чистопольской), по местному проезду по улице Фатиха Амирхана (от Амирхана, 3 до Сибгата Хакима), по местному проезду по улице Фатиха Амирхана (от Козина, 2 до Сибгата Хакима) и по съезду с перекрестка с круговым движением по улице Чистопольская. В это же время нельзя будет проехать по улице Чистопольская (от перекрестка с круговым движение до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена»), по внутреннему проезду вокруг стадиона «Ак Барс Арена», а также по местному проезду по улице Фатиха Амирхана (от Сибгата Хакима до Амирхана, 1).

С 22:30 до 0:30 перекроют мост Миллениум (от Амирхана до Вишневского в направлении Ершова), улицу Вишневского (от моста Миллениум до съезда с улицы Подлужная на улицу Вишневского) и съезд с улицы Вишневского на улицу Подлужная. А с 23:00 до 0:30 ограничат движение по улице Подлужная (от съезда с моста Миллениум до Подлужной, 56).

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram