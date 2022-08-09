Рецидивиста, который напал на девушку в Набережных Челнах, приговорили к году колонии

Свой прошлый срок злоумышленник отсидел за убийство. Фото: Тимур ХАНОВ.

Ранее судимого за убийство 33-летнего жителя Набережных Челнов признали виновным в нападении на 16-летнюю девушку. Городской суд установил, что в августе 2021 года пьяный мужчина набросился на подростка, которая шла по улице в сторону дома. Причиной этого стал тот факт, что девушка отказалась с ним познакомиться. Злоумышленник принялся душить жертву, но на помощь ей пришли друзья, которые услышали крики.

С места преступления мужчина скрылся, но в скором времени был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», которое позже было переквалифицировано на «Угрозу убийством». В итоге злоумышленника приговорили к году и двум месяцам колонии, сообщают «Челнинские известия».

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