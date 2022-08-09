В Казани завершается капремонт школы №143

В новом учебном году здесь должны принять порядка 870 учащихся. Фото: мэрия Казани

В Ново-Савиновском районе Казани завершается капитальный ремонт школы №143 с углубленным изучением отдельных предметов. В работе задействованы около 200 человек. Они уже заменили системы водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления и электроснабжения, а также обновили фасад учреждения. На данный момент рабочие занимаются чистовой отделкой помещений, сообщают в Исполкоме города.

Отметим, что школа была построена в 1991 году и ни раз до сих пор не ремонтировалась. Там протекала крыша, а вода испортила многие кабинеты. Обновленная она должна распахнуть свои двери к 1 сентября. В новом учебном году учреждение примет порядка 870 учащихся.

Кроме как в школе №143 капремонт проводится в семи других школах и 12 детсадах столицы Татарстана.

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