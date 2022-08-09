В результате ДТП в Марий Эл погиб мужчина и пострадали три его пассажира, среди которых дети

Авария произошла на 15 километре автодороги «Подъезд к г. Йошкар-Оле». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 15:15 в понедельник, 8 августа, на 15 километре автодороги «Подъезд к г. Йошкар-Оле» в Медведевском районе столкнулись автомобили Audi, «УАЗ» и «Лада Гранта». ДТП произошло на перекрестке неравнозначных дорог. По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем иномарки не уступила дорогу «буханке», которая двигалась по главной дороге. Произошел удар, в результате которого «УАЗ» отбросило на стоявшую «Лада Гранту».

От полученных травмs водитель «УАЗ» скончался в больнице. Трое его пассажиров, двое из которых девочки в возрасте 9 и 14 лет, получили травмы.

- Обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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