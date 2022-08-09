За сутки коронавирус подтвердился у 71 жителя Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 4,8%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 71 новый случай COVID-19, госпитализировали 56 зараженных и выписали 24 переболевших вирусом человека. Такие цифры во вторник, 9 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 376 жителей республики, 150 525 из которых выздоровели, а 1 997 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 4,8%.

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