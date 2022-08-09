После гибели двух рабочих в канализационном люке в Нижнекамском районе возбуждено уголовное дело

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Фото: МЧС Татарстана

После гибели двух рабочих в канализационном люке в селе Каенлы Нижнекамского района возбуждено уголовное дело уголовное дело по статье “Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Трагедия произошла утром 9 августа на улице Интернациональная.

По предварительным данным, трое сотрудников коммунальной организации занимались чисткой канализационного люка. В какой-то момент один за другим мужчины потеряли сознание и оказались в колодце. Им попытался помочь прохожий, но он также упал вниз. Двое погибли, двое были госпитализированы.

- Предположительно, во время проведения работ, специалисты были без средств защиты, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Прокуратура Нижнекамска начала проверку по факту произошедшего. Сотрудники надзорного ведомства дадут правовую оценку действиям должностных лиц, в части соблюдения требований охраны труда.

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