В Казани закрылся ресторан «Касыйм-Шейх» у озера Кабан

Посетителей там принимали на протяжении пяти лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Казанцы заметили, что в городе закрылся ресторан «Касыйм-Шейх» на улице Марселя Салимжанова. Двери заведения закрыты, на звонки никто не отвечает. Официальных заявлений с причинами прекращения деятельности, правда, еще не было.

Отметим, что ресторан располагался напротив набережной озера Кабан. Он представлял из себя несколько деревянных домиков со столами и открытую веранду. Средний чек в этом заведении составлял порядка в 700-750 рублей.

«Касыйм-Шейх» принимал посетителей в Казани около пяти лет. В декабре 2020 года полицейские устроили у ресторана драку, когда отмечали профессиональный праздник.

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