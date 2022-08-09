В Нижнекамском районе двое рабочих погибли в канализационном люке от отравления

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Около 8:53 во вторник, 9 августа, на улице Интернациональная в селе Каенлы Нижнекамского района четверо рабочий спустили в канализационный люк и почувствовали себя плохо. Выбраться самостоятельно они не могли, а поэтому на место выехали спасатели. Двое мужчин им удалось достать живыми, еще двое - погибли, сообщает МЧС Татарстана.

Инцидент произошел в селе Каенлы, за детсадом по улице Интернациональная. Фото: МЧС Татарстана

По предварительным данным, рабочие отравились газом. Выжившие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медпомощь.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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