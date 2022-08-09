Росгвардейцы помогли двум потерявшимся девочкам найти свой дом в Набережных Челнах

Дошкольниц выпустила погулять одних старшая сестра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Набережных Челнов обнаружила на улице двух одиноко гуляющих детей в возрасте 4 и 6 лет. Девочки рассказали ей, что потерялись и не знают теперь, как им вернуться домой. Женщина позвонила в полицию. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые патрулировали улицы неподалеку.

Они расспросили детей, как конкретно выглядит их дом. Описание помогло росгвардейцам установить адрес проживания девочек. После этого их вернули домой и передали старшей сестре - 14-летней школьнице, которая и отпустила младших гулять одних. Подросток поблагодарила всех причастных за возращение детей.

Напомним, в выходные росгвардейцы помогли двухлетнему мальчику вернуться домой. Взволнованного отца ребенка им удалось найти в соседнем дворе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Набережных Челнах во время жары росгвардейцы вызволили из закрытой машины 3-летнюю девочку

Двери иномарки закрылись, а ключи от них остались внутри салона (подробности)

В Казани росгвардейцы помогли мальчику, который потерялся на городской елке

Они вернули мальчика родителям (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram