Росгвардейцы помогли двум потерявшимся девочкам найти свой дом в Набережных Челнах

Дошкольниц выпустила погулять одних старшая сестра.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Набережных Челнов обнаружила на улице двух одиноко гуляющих детей в возрасте 4 и 6 лет. Девочки рассказали ей, что потерялись и не знают теперь, как им вернуться домой. Женщина позвонила в полицию. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые патрулировали улицы неподалеку.
Они расспросили детей, как конкретно выглядит их дом. Описание помогло росгвардейцам установить адрес проживания девочек. После этого их вернули домой и передали старшей сестре - 14-летней школьнице, которая и отпустила младших гулять одних. Подросток поблагодарила всех причастных за возращение детей.
Напомним, в выходные росгвардейцы помогли двухлетнему мальчику вернуться домой. Взволнованного отца ребенка им удалось найти в соседнем дворе.
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