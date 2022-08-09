В Алатырском районе легковушка врезалась в дерево: один погибший, двое пострадавших

ДТП произошло утром 9 августа. Фото: ГИБДД Чувашии

Утром во вторник, 9 августа, в Алатырском районе автомобиль “Лада Гранта” съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Водитель легковушки погиб на месте. Два его пассажира получили травмы и были госпитализированы, сообщает ГИБДД Чувашии.

Подробности произошедшего устанавливаются. На месте работают автоинспекторы.

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