Леонид Слуцкий о матче Рубин – Нефтехимик: «Реакция на удаление мне очень понравилась»

Главный тренер "Рубина" также объяснил, почему его команда не может выиграть уже третий по счету матч. Фото: rubin-kazan.ru

8 августа в Нижнекамске местный «Нефтехимик» принимал у себя казанский «Рубин» в рамках четвертого тура МЕЛБЕТ Первой Лиги. По ходу игры хозяева дважды отыгрывались, а самым ярким моментом стал гол «Рубина» после удаления у него с поля Олега Иванова - команда поймала кураж. Итог встречи ничья – 2:2.

- Был кусок игры – вторая половина первого тайма и начало второго тайма – когда мы пропустили гол, когда очень глубоко сели и слишком много позволяли сопернику. Это отрицательный момент. Положительный момент – то, как отреагировали на удаление и как уже играли после того, как остались вдесятером. Забили гол, создавали еще моменты, попали в штангу. То есть реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравились. Но, конечно, нужно более стабильно играть по ходу всей игры, - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник казанцев Леонид Слуцкий.

На вопрос, почему «Рубину» не удается одержать победу уже в третьем матче подряд, Слуцкий ответил, что команда пока не может реализовать наработанные на тренировках вещи. Тем не менее, по словам тренера, его подопечные близки к тому, чтобы поймать свою игру.

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