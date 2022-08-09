В Йошкар-Оле «Лада» врезалась в дерево, водитель погиб на месте

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

В этот вторник, 9 августа, около 6.00 в Йошкар-Оле напротив дома №114 на улице Маркса 63-летний водитель автомобиля «Лада», по предварительной информации, не справившись с управлением врезался в дерево.

- В результате произошедшего водитель отечественной легковушки погиб на месте ДТП. Кроме того, серьезные травмы получил его пассажир, он был доставлен в ближайшую больницу, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Там также отметили, что ни погибший водитель, ни выживший пассажир в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

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