Равиль Сафиуллин назначен новым главным архитектором Нижнекамска

О новом назначении объявил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин объявил, что на должность главного архитектора Нижнекамска был назначен представитель Небрежных Челнов Равиль Сафиуллин.

Что известно о нем? Новый архитектор является также представителем династии архитекторов. Его родители Елена и Ринат Сафиуллины.

Вместе с братьями он является, в том числе, соавтором проекта реконструкции площади Азатлык в Набережных Челнах.

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