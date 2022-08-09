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Общество9 августа 2022 5:53

Равиль Сафиуллин назначен новым главным архитектором Нижнекамска

Он является соавтором проекта реконструкции площади Азатлык в Набережных Челнах
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
О новом назначении объявил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

О новом назначении объявил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин объявил, что на должность главного архитектора Нижнекамска был назначен представитель Небрежных Челнов Равиль Сафиуллин.

Что известно о нем? Новый архитектор является также представителем династии архитекторов. Его родители Елена и Ринат Сафиуллины.

Вместе с братьями он является, в том числе, соавтором проекта реконструкции площади Азатлык в Набережных Челнах.

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