В Марий Эл детям участников спецоперации на Украине решили выплачивать стипендии

Эти деньги положены студентам, которые, в том числе, не будут иметь академической задолженности на момент проведения выплат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детям проходящих службу во время спецоперации на территории ЛНР, ДНР и Украины, в том числе и погибшим в ходе боевых действий, в Марий Эл решили помочь стипендиями.

Ее размер - 2 000 рублей, и она положена студентам, обучающимся в вузах республики. Соответствующий указ подписал врио главы Марий Эл Юрий Зайцев. Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Так, эти деньги на счет студентов по приказу Минобрнауки республики. При этом они не положены тем, кто будет отчислен, находится в академическом отпуске или иметь академическую задолженность на момент проведения выплат.

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