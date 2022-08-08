В Азнакаевском районе Татарстана водитель вылетел из иномарки после столкновения с «Ладой»

С места происшествия. Фото: ГИБДД Татарстана

В этот понедельник, 8 августа, в Азнакаевском районе произошло смертельное ДТП. 58-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу движение, где столкнулся с «Ладой». Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

- От полученных травм он скончался на месте аварии еще до приезда «скорой», - сообщили в ГИБДД Татарстана.

В этот же день с разницей в один час в Елабужском районе 35-летний водитель автомобиля «Хендэ» превысил скорость. Из-за этого, по предварительным данным, он потерял управление. Машина опрокинулась в кювет. Мужчина скончался. Он так же не был пристегнут ремнем безопасности.

Иномарка слетела в кювет. Фото: ГИБДД Татарстана

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