В Казани пройдет праздник близнецов и двойняшек

Главным героям праздника предоставят возможность продемонстрировать свои таланты. Фото: Олег УКЛАДОВ

10 августа в казанском парке «Черное озеро» состоится праздник «Счастье в квадрате», посвященный близнецам и двойняшкам.

Главным героям мероприятия предоставят возможность продемонстрировать свои музыкальные, танцевальные или вокальные таланты. Онлайн регистрацию на участие можно пройти по ссылке.

Кроме того, все пришедшие на праздник посвященный близнецам и двойняшкам смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть выступления камерного балета и насладиться звучанием джаз-оркестра.

Начало мероприятия в 18:30. Вход бесплатный.

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