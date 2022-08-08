В Казани пройдет праздник близнецов и двойняшек

Главным героям праздника предоставят возможность продемонстрировать свои таланты.
Фото: Олег УКЛАДОВ
10 августа в казанском парке «Черное озеро» состоится праздник «Счастье в квадрате», посвященный близнецам и двойняшкам.
Главным героям мероприятия предоставят возможность продемонстрировать свои музыкальные, танцевальные или вокальные таланты. Онлайн регистрацию на участие можно пройти по ссылке.
Кроме того, все пришедшие на праздник посвященный близнецам и двойняшкам смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть выступления камерного балета и насладиться звучанием джаз-оркестра.
Начало мероприятия в 18:30. Вход бесплатный.
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