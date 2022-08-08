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Общество8 августа 2022 15:00

Путин наградил мэра Казани Ильсура Метшина Орденом Александра Невского

Такой же награды указом президента России был удостоен премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Награда, которой был удостоен градоначальник, вручается за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Фото: metshin.ru

Награда, которой был удостоен градоначальник, вручается за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Фото: metshin.ru

В этот понедельник, 8 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда граждан государственными наградами.

Так, согласно документу за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Орденом Александра Невского награждается премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

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