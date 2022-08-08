В Свияжске волонтеры занялись восстановлением дебаркадера 721

Как только реконструкция будет завершена, пристань станет частью экспозиции музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Фото: помощник главы Татарстана Олеся Балтусова

В Свияжске начались работы по реконструкции дебракадера 721 – плавучей пристани, пришвартованной на набережной. Работы проводятся силами волонтеров и спонсоров в рамках фестиваля «Том Сойер Фест».

Напомним, после того, как реконструкция будет завершена, дебракадер войдет в экспозицию музея-заповедника «Остров-град Свияжск». В нем планируется создать музей, посвященный реке Волга и морской жизни. Кроме того, там появятся судомодельный кружок и гребной клуб.

Отметим, что еще в 2021 году, пристань находилась в казанском острове Локомотив и служил тренировочной базой Речного техникума.

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