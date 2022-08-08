Жителя Татарстана, которого будут судить за убийство 27-летней давности, поймали в Северной Осетии

Мужчина отказался от дачи показаний и на время следствия был отправлен в камеру СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемому в убийстве двух человек удавалось скрываться от правоохранительных органов в течение последних 27 лет. Все это время он вместе со своим подельников находился в розыске. Сейчас мужчине стукнуло уже 49 лет. Находясь в бегах, он вдруг решил начать новую жизнь. Для этого он пришел в миграционную службу Северной Осетии с заявлением о восстановлении паспорта, при этом представился чужим именем. Но его пробили под всем базам данных, и выяснилось, что полицейские давно ищут с ним встречи. Мужчину задержали. Еще бы он проходит подозреваемым по уголовному дело об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

- Задержанный от дачи показаний отказался. По ходатайству следователя суд отправил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По версии его сотрудников, именно этот мужчина в марте 1995 года поздно вечером в городе Нурлат (Татарстан) по пьяни начал требовать у трех незнакомцев дать ему закурить. Те отказали ему, причем в грубой форме. Мужчина вспылил и ночью назначил им встречу около местного сахарного завода.

Туда злоумышленник пришел со своим знакомым. Подельники расстреляли оппонентов. Но тем удалось уехать на своей машине. Попав с огнестрельными ранениями в больницу, двое из них скончались.

Тогда то стрелявших и объявили в розыск. Но их и след простыл. На след подельника правоохранителям удалось выйти только в 2015 году, когда его тело нашли и опознали на территории Пензенской области. Мужчина утонул. Так, что показаний у него взять не получится. Зачинщика же этой разборки 27-летней давности задержали только в начале августа, поэтому у следователей еще достаточно работы перед тем, как отправить его под суд.

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