В Казани в авиашоу «Я выбираю небо-2022» участие приняли сотрудники Росгвардии

Они разрешили детям управлять камерой комплекса дистанционного видеонаблюдения на базе привязного аэростата «ОКО-60». Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана.

6 августа в Казани около Центра семьи прошел масштабный авиационный праздник «Я выбираю небо-2022». В нем также приняли участие и сотрудники Росгвардии Татарстана. Они представили на обозрение гостям авиашоу беспилотники, которые находятся на вооружении ведомства.

Так, можно было познакомиться с комплексом дистанционного видеонаблюдения на базе привязного аэростата «ОКО-60».

При помощи его с воздуха можно следить за происходящим в радиусе нескольких километров от точки запуска. Кроме того, «ОКО-60» также может и сопровождать цели на дистанции до трех километров. Гостям авиашоу даже дали поуправлять видеокамерой комплекса, которая установлена на гиростабилизированную платформу.

- Подобные технические средства активно используются при участии в обеспечении общественного порядка во время проведения массовых спортивных и культурных мероприятий в республике, для выполнения оперативных задач совместно с сотрудниками МВД, а также в ходе профилактических рейдов, проводимых инспекторами ГИБДД по выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения, - отметили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

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