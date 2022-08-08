Банк «Открытие»: более 70% жителей ПФО тратят на домашних питомцев до пяти тысяч рублей

Банк «Открытие»

Большинство жителей Приволжского федерального округа (73%) тратят на домашних любимцев не более пять тысяч рублей в месяц. При этом 30% признались, что хотели бы сократить эти расходы. Кошки у жителей нашего округа популярнее собак и других домашних питомцев. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Всемирному дню кошек 8 августа.

У 61% жителей ПФО дома есть кошка или кот, при этом 16% из них являются счастливыми обладателями нескольких питомцев. 21% опрошенных жителей округа отвергают возможность завести кошку. У 13% она была раньше, но сейчас ее нет. 5% живут без кошки, но хотели бы ее завести.

Почти треть респондентов - владельцы собак (31%). 12% хотели бы завести собаку. 44% отвергают такую возможность. 13% отметили, что держали собак ранее.

На третьем месте в негласном рейтинге любимых домашних питомцев жителей Приволжского федерального округа вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки - они есть у 10% опрошенных. 8% содержат попугаев, 4% - черепах. У жителей нашего округа также живут хомяки, кролики, шиншиллы, морские свинки, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.

30% признались, что планируют сократить расходы на содержание домашних питомцев. Из них 8% уже решились на этот шаг, а 22% намерены сделать это со временем. 36% не готовы сокращать расходы на содержание домашнего питомца. 35% затруднились ответить на этот вопрос.

73% опрошенных тратят на своих домашних питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, еще 16% - от 5 до 10 тысяч рублей. Только у 1% жителей округа месячный бюджет на домашних животных превышает 10 тысяч рублей. 10% респондентов признались, что не считают траты, так как на своих любимцев им никаких денег не жалко.

* Опрос проводился банком «Открытие» с 1 по 5 августа 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).