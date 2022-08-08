В Набережных Челнах мужчина упал с Колокольного моста в воду и утонул

По предварительным данным, на момент трагедии горожанин был пьян. Фото: из архива Фото: МЧС Татарстана

В выходные с Колокольного моста в Набережных Челнах упал 37-летний мужчина. Оказавшись в воде, он утонул. Тело было обнаружено водолазами на глубине порядка 10 метров. Труп извлекли и передали полицейским.

По предварительным данным, на момент трагедии мужчина был пьян. Решил ли он искупаться в необорудованном для этого месте или просто не удержался на мосту и случайно упал вниз – предстоит разобраться специалистам.

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