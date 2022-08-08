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Общество8 августа 2022 12:27

Главврач поликлиники №7 в Набережных Челнах стал заместителем главы Минздрава Удмуртии

Исполнять обязанности Александра Попова в медучреждении будет Рустем Ханов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Главный врач поликлиники №7 в Набережных Челнах Александр Попов назначен на должность замглавы Минздрава Удмуртии. Его очень многое связывается с этой республикой. Так, например, некогда он учился в ижевской медакадемии.

Попов руководил поликлиникой с 2017 года. За это время в учреждении был проведен капремонт, отлажена работа по привлечению кадров, а также созданы отделения амбулаторной реабилитации по постковидному и онкологическому профилям, сообщает Управление здравоохранения города.

После ухода Попова исполнять обязанности главврача будет Рустем Ханов.

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