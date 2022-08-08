9 августа в ряде районов Татарстана ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

Похолоднее ждет республику только во второй декаде месяца. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 9 августа, в Татарстане местами ожидаются дожди и грозы с кратковременным усилением ветра до 20 м/с. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

Вместе с тем ночью на 9 число в регионе прогнозируется от +15 до +20 градусов, а днем – от +28 до +33. Ветер большую часть суток будет северо-восточным умеренным.

Напомним, ранее сообщалось, что похолоднее ждет регион только во второй декаде месяца и ненадолго – 10 числа. До тех пор погода будет выше нормы.

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