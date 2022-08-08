Спустя три года в Марий Эл подняли на сушу ледокол, который затонул на Волге в Звенигово

Сейчас «Портовый-5» приставлен к берегу. Фото: УФССП по Марий Эл

Судебные приставы Марий Эл добились того, чтобы судостроительно-судоремонтный завод в Звенигово поднял со дна Волги буксир-ледокол «Портовый-5». Он затонул на 1230 километре реки еще в 2019 году. До того судно несколько лет не эксплуатировалось.

Ледокол под водой создавал угрозу причинения вреда окружающей среде и судоходству. Однако добровольно доставать его владелец не хотел. Не стал он делать этого и после решения суда.

- В ходе применения судебным приставом-исполнителем мер принудительного воздействия на должника, руководство организации привлечено к административной ответственности. Данная мера подействовала, - говорят в пресс-службе УФССП по республике.

Сейчас «Портовый-5» приставлен к берегу.

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