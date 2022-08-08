В Татарстане резко выросло число ежедневно выявляемых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет населения региона к вирусу составляет сейчас 4,8%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если еще неделю назад в Татарстане ежедневно выявляли по 40-50 случаев COVID-19, то за минувшие сутки вирус подтвердился сразу у 74 местных жителей. Госпитализация накануне потребовалась 23 зараженным. Выздоровевших не было, сообщает в понедельник, 8 августа, федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии COVID-19 диагностировали 154 305 татарстанцам, 150 501 из которых выздоровел, а 1 997 – скончались. На сегодняшний день коллективный иммунитет местного населения к вирусу составляет 4,8%.

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