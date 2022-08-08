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Происшествия8 августа 2022 13:00

В результате пожара в Новочебоксарске пострадали два человека

Мужчина и женщина отравились угарным газом
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
ЧП произошло в доме №8 по улице Молодежная.

ЧП произошло в доме №8 по улице Молодежная.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером в субботу, 6 августа, в доме №8 по улице Молодежная в Новочебоксарске загорелась квартира. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из задымленной комнаты мужчину и женщину. Они успели отравиться угарным газом.

Незадолго до этого два пожара произошли в Чебоксарском районе. Первый – в подворье 70-летнего мужчины. Огонь там повредил хозяйственные постройки. Второй – в деревне Хорамакасы. Там вспыхнула кровля пустующего здания. Пострадавших ни в одном из случаев нет.

- С начала 2022 года в Чувашии зафиксировано 912 пожаров. Материальный ущерб от них составил более трех миллионов рублей. В результате ЧП погибли 39 человек, а 54 человека получили ожоги разной тяжести. Спасти удалось 123 местных жителя, - говорят в ГУ МЧС по республике.

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