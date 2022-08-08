В Набережных Челнах едва не зарезали мужчину, оскорбившего брата собутыльника

Преступление произошло в квартире одного из домов по улице Грина.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
32-летнего жителя Набережных Челнов подозревают в покушении на убийство собутыльника. Преступление произошло в субботу, 6 августа, в квартире одного из домов по улице Грина, где проживает знакомый мужчины.
По версии следствия, злоумышленник распивал алкоголь в компании нескольких человек. В какой-то момент один из присутствовавших – 41-летний мужчина – оскорбил брата хозяина квартиры. Подозреваемый заступился за него, после чего собравшиеся пошли курить на балкон.
Утверждается, что злоумышленник взял с собой на балкон нож. Им он нанес потерпевшему не менее пяти ударов по разным частям тела. Раненный был оперативно доставлен в больницу.
- Причастность к совершению преступления подозреваемый признал частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.
Обстоятельства преступления выясняются.
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