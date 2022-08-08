Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани стартуют 10 сентября

Особое внимание власти города планируют уделить развитию мобильной торговли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани начнут свою работу 10 сентября. В этот раз особое внимание власти города планируют уделить развитию мобильной торговли. Кроме того, уже началось строительство новой точки – шатровой площадки по улице Революционная в поселке Юдино, сообщил на «деловом понедельнике» замруководитель местного Исполкома Ильдар Шакиров.

Напомним, что в январе в Татарстане было зафиксировано резкое повышение цен на ряд продуктов, в числе которых сахар, лук и масло. Для регулирования ситуации были проведены переговоры с ретейлерами и поставщиками. Решить проблему также помогли весенние сельскохозяйственные ярмарки. За шесть дней казанцы купили там товаров на общую сумму около 266 миллионов рублей. При этом сахарный песок был продан из дополнительных запасов, что позволило снизить дефицит продукции.

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