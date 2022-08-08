В столице Татарстане стартовали экскурсии на речных трамвайчиках по Казанке

Желающих прокатиться будут ждать на реке у Центра семьи «Казан». Фото: kzn.ru

С понедельника, 8 августа, по реке Казанка в столице Татарстана начали курсировать речные трамваи. Маршрут называется «Вдохновение столицей», и это экскурсии.

Трамвайчики отходят от причала у Центра семьи «Казан». Длительность поездки составляет 40 минут. Как сообщила на «деловом понедельнике» в Исполкоме города директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, в день запланировано по пять поездок - в 11:00, 12:00, 15:00, 16:00 и 17:00. В дальнейшем их количество планируют увеличить до десяти.

- Это не только прекрасные виды Казани с воды, но и возможность узнать, какой была река полвека назад, какие мосты соединяют ее берега и что, ждет ее в будущем, – заявила Санникова.

Отметим, что билет на речной трамвайчик взрослому пассажиру обойдется в 900 рублей, детям от 7 до 14 лет, а также пенсионерам и студентам – 800 рублей. Малыши до 7 лет в сопровождении взрослых могут насладиться прогулкой по реке бесплатно.

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