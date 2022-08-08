В Йошкар-Оле на День города-2022 приготовили самый большой бургер в России

Приготовленным чудо-бургером угощали всех желающих. Фото: правительство Марий Эл

6 августа в День города-2022 на Патриаршей площади Йошкар-Олы местный ресторатор Иван Антропов начал строить гигантскую печь. Жители и гости столицы Марий Эл начали гадать, какой сюрприз в этот раз он приготовил. Напомним, совсем недавно - 8 июля, в День семьи, любви и верности, ресторатор с помощниками приготовил самый большой в стране торт в виде ромашки. Его вес составил 500 килограммов.

Оказалось, что Иван Антропов решился на новый рекорд России – приготовить самый большой бургер. При этом его патриотично назвали в честь республики – марбургер. Именно для изготовления гигантской булки к нему и была построена огромная печь площадью около пяти квадратных метров. Замесили тесто, добавили в него морковный сок и поставили выпекаться. С пылу с жару булка весила целых 340 килограммов.

А что же с начинкой для марбургера? Тут тоже все интересно. Так, было заготовлено 240 килограммов фарша, куда помимо свинины и говядины добавили мясо кабана. Также внутрь гигантского бургера добавили и 16 килограммов бекона, 40 килограммов помидоров, 30 килограммов красного репчатого лука, 30 килограммов кабачков, 40 килограммов сыры, 30 килограммов соленых огурцов, 55 килограммов острого соуса и 16 килограммов соуса с белыми грибами.

- Это стало достойным ответом импортным компаниям, ушедшим с российского рынка. Для приготовления марбургера были использованы продукты местного производства. Это значит, никаких ГМО,- отметили в правительстве Марий Эл.

В итоге есть рекорд России. Его официально зафиксировала главный редактор международного реестра достижений и рекордов «Достояние нации» Маргарита Железнова. Марбургер вышел весом в 875 килограммов, а его диаметр был равен 178 сантиметрам. Почему был? Потому что его тут же разделили на части и раздали продегустировать пришедшим на празднования Дня города.

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