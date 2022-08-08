Жители Набережных Челнах пожаловались на детей, перепродающих билеты на аттракционы

Ребята были замечены горожанами в парке Победы. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Жители Набережных Челнов сообщили в соцсетях о детях, которые перепродают выданные им, как членам многодетных семей, бесплатные билеты на аттракционы в парке Победы. Так, горожане заметили за этим делом ребенка лет 10-11, девочку лет 14 и женщину с совсем еще маленькими детьми. За каждую из контрамарок они хотели 150 рублей, уверяют очевидцы.

- На те деньги, чтоб были выделены на бесплатные билеты многодетным, можно было новый аттракцион купить, а так и парк в убытке, и эти на халяву заработали, - пишет автор поста.

Однако не всего горожане придерживаются такого мнения. Некоторые в ответ на жалобу написали, что таким делом подростки занимаются «не из-за хорошей жизни».

- Может просто ребенку покушать хочется. Может он не из благополучной семьи, что ж вы злые все такие. Это же дети, - заметил один из интернет-пользователей.

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