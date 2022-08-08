Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, как его сын, будучи ребенком, устроил пожар

Фото: ЧП из-за детской шалости в квартире Магдеевых произошло еще в 90-е годы. администрация Набережных Челнов

В ходе еженедельного совещания в Исполкоме Набережных Челнов мэр Наиль Магдеев затронул тему пожара, в котором 4 августа погибли двое детей. Градоначальник в очередной раз заметил, что в подобных трагедиях виноваты родители. В доказательство этому он вспомнил историю, которая приключилась с ним в 90-е годы.

По словам Магдеева, когда его сыну было четыре года, мальчик взял отцовскую зажигалку, залез под одеяло и принялся с ней играть. Искры попали на диван, и начался пожар. Распространения огня и жертв семье тогда удалось избежать.

- Если бы моей жены не было дома, случилось бы такая же трагедия, что и 4 августа, - заявил мэр.

Напомним, по предварительным данным, на момент трагедии 4 августа дети в возрасте 4 и 6 лет находились в квартире одни. Их мать вышла в магазин, а отец был на работе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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