День города-2022 в Новочебоксарске: на праздничном концерте выступит певец Паскаль

Наибольшую популярность артист приобрел благодаря песне «Шелковое сердце». Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 августа в Новочебоксарске отметят День города. Хедлайнером праздничного концерта, который состоится вечером на набережной, станет певец Паскаль. Наиболее известной его песней является «Шелковое сердце».

Помимо Паскаля на сцене выступят такие местные музыкальные группы, как «Гусли», «Де Холст» и «Река времени».

Отметим, что на организацию всего этого мероприятия власти города выделили 366 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

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