Слесарь из Набережных Челнов решил поработать в эскорте, но стал жертвой мошенника

Злосчастное объявление мужчина нашел в Сети. Фото: Ольга Крыльцова

40-летний слесарь из Набережных Челнов нашел в интернете объявление о поиске мужчин, которые могли бы работать в эскорте за большие деньги. Он решил подзаработать и откликнулся. «Работодатель» заявил, что мужчине нужно перевести 8.5 тысячи рублей для подстраховки клиентки.

Потерпевший перевел деньги на указанный счет и принялся ждать, когда его вызовут на работу. Когда никто так и не позвонил, а «начальник» перестал брать трубки, мужчина обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Пензе, сообщают «Челнинские известия».

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