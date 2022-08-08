Сотрудники Росгвардии помогли двухлетнему мальчику из Набережных Челнов вернуться домой

Взволнованный отец малыша был обнаружен в соседнем дворе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 7 августа, в Набережных Челнах потерялся двухлетний мальчик. Его заметили неравнодушные местные жители. На вопросы о том, где его родители, ребенок ответить не мог. Поэтому прохожие вызвали на место правоохранителей.

Приехали сотрудники Росгвардии, которые патрулировали улицы неподалеку. Они принялись искать родителей ребенка и обнаружили его отца в соседнем дворе.

Мальчик был передан в руки родителю. Мужчина поблагодарил росгвардейцев за помощь в поиске сына и повел его домой, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.

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