Сотрудники Росгвардии помогли двухлетнему мальчику из Набережных Челнов вернуться домой

Взволнованный отец малыша был обнаружен в соседнем дворе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В воскресенье, 7 августа, в Набережных Челнах потерялся двухлетний мальчик. Его заметили неравнодушные местные жители. На вопросы о том, где его родители, ребенок ответить не мог. Поэтому прохожие вызвали на место правоохранителей.
Приехали сотрудники Росгвардии, которые патрулировали улицы неподалеку. Они принялись искать родителей ребенка и обнаружили его отца в соседнем дворе.
Мальчик был передан в руки родителю. Мужчина поблагодарил росгвардейцев за помощь в поиске сына и повел его домой, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.
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