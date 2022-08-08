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Здоровье8 августа 2022 6:12

В Набережных Челнах вновь начали прививать от COVID-19 в ТЦ «Омега»

В городе заняты 200 из 308 коек для больных коронавирусом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мэр города призвал местных жителей оперативно ревакцинироваться от COVID-19.

Мэр города призвал местных жителей оперативно ревакцинироваться от COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на понедельник, 8 августа, в Набережных Челнах имеются 308 коек для зараженных коронавирусом пациентов, 200 из которых заняты. В случае роста числа больных COVID-19 количество мест будет увеличено.

Мэр города Наиль Магдеев призвал местных жителей оперативно пройти ревакцинацию от вируса. Сделать это теперь можно не только в поликлиниках, но в торговом центре «Омега».

- Количество желающих сделать ревакцинацию увеличилось. Если ранее это было 150 человек в день, то теперь - 350-400 человек в день, - сообщают пресс-службе администрации татарстанского автограда.

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