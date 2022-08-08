За полгода число ДТП с участием трамваев и троллейбусов в Казани снизилось на 37%

Такие показатели в «Метроэлектротрансе» объясняют хорошей работой отдела Безопасности дорожного движения. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

За последние полгода количество ДТП с участием общественного электротранспорта – трамваев и троллейбусов – в Казани снизилось на 37%. Число аварий, произошедших по вине их водителей, уменьшилось и вовсе на 65%. Такие цифры были озвучены в понедельник, 8 августа, в ходе заседания комиссии по безопасности движения в Исполкоме города.

- Достигнутые показатели являются результатом кропотливой работы всего коллектива предприятия и прежде всего отдела Безопасности дорожного движения (БДД), который еженедельно проводит инструктажи с водителями по предотвращению ДТП, комиссии по разбору происшествий, - говорят в «Метроэлектротрансе».

В пресс-службе предприятия также замечают, что сотрудники отдела БДД систематически устраивают «Дни безопасности», во время которых лично проверяют соблюдение ПДД водителями, а также состояние транспорта.

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